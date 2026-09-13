Честваха 575 г. от битката при Варна
На събитието присъстваха вицепремиерът Мариана Николова, представители на правителството на Унгария, директорът на Полския културен институт, областни...
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На събитието присъстваха вицепремиерът Мариана Николова, представители на правителството на Унгария, директорът на Полския културен институт, областни...
Кандидатът за кмет от ГЕРБ за варненския район Владислав Варненчик Николай Костадинов и кандидатите за общински съветници от листата Ваня Вълчева и Же...
Разширяване на пенсионерския клуб в квартал "Кайсиева градина", осигуряване на повече пейки и разливочен пункт на социалния патронаж, поискаха възраст...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на варненския район "Владислав Варненчик" Николай Костадинов и кандидатите за общински съветници Николай Георгиев, Марица Г...
Варна. Посланикът на Полша Н. Пр. Кшищоф Краевски почете паметта на крал Владислав III Ягело и загиналите войни за кръглата 570-годишнина от най-драма...
Роми пищят "Гладни сме" пред багерите в "Гъбената махала" Варна. Багери влязоха във варненския квартал "Владислав Варненчик", за да бутнат близо 40 к...