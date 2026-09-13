Владислав Горанов: България има нужда от стабилност след изборите
София. България има нужда от стабилност след изборите, заяви на закриването на кампанията на ГЕРБ в Етрополе водачът на листата за София област Вла...
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София. България има нужда от стабилност след изборите, заяви на закриването на кампанията на ГЕРБ в Етрополе водачът на листата за София област Вла...
Ихтиман. Водачът на листата от София област на ГЕРБ Владислав Горанов и вторият в листата Светлин Танчев откриха нова спортна площадка в Ихтиман. Т...
Копривщица. "ГЕРБ увеличи пенсиите от 1 април 2013 г. и ще го направим и при втори мандат в зависимост от ръста на икономиката и инфлацията." Това каз...
Златица. „Европейската комисия задължава страната да посочи кой е гръбнака на здравеопазването, а това означава да останат от 60 до 100 болници, които...
София. "Три години не можехме да вдигнем пенсиите заради огромните дългове и неизгодни договори, които ни завеща лидера на БСП Сергей Станишев". Това...
Елин Пелин. 211.7 млн. лева са инвестирани в района на Елин Пелин през последните години, заяви водачът на листата на ГЕРБ за София област Владислав Г...