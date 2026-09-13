Еротична звезда разтърси "Хелс китчън"
Владимира е от Бургас, но живее и работи в Барселона
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Владимира е от Бургас, но живее и работи в Барселона
Членовете на Висшия съдебен съвет нахокаха министъра на правосъдието Христо Иванов заради Владимира Янева. Според тях той е нарушил Закона за съдебнат...
Преследват Владимира и в София, заплашили да я разчленят