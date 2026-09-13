Всичко за Владимир Уручев

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Родопчанин до последен дъх

Родопчанин до последен дъх

Енергетикът винаги е готов да помогне на хора в беда Където и да отида, тук съм си у дома и тук ми е хубаво. Това са думи на Владимир Уручев, кандида...

15 май | 20:45
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