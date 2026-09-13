Евродепутат обяви конкурс за есе, посветен на Европейския ден на езиците
Евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев обяви конкурс за есета на тема "Искам да живея в родния си град, защото ...", посветен на Европейския ден на...
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Евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев обяви конкурс за есета на тема "Искам да живея в родния си град, защото ...", посветен на Европейския ден на...
Енергетикът винаги е готов да помогне на хора в беда Където и да отида, тук съм си у дома и тук ми е хубаво. Това са думи на Владимир Уручев, кандида...
Рудозем. "Европейският съюз ни дава уникален шанс за развитие, получаваме финансова подкрепа в размер на над 4,5 млрд. лв. годишно. И когато една малк...
Враца. „Предстоящите избори са важни, защото е важно дали България ще поеме пътя на европейското си развитие! Важно е, за да има повече европейски сре...
Ардино. Кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ Владимир Уручев бе гост на село Падина, община Ардино, където бе организиран традиционен курбан з...
Доспат. Бичът за българската демокрация сега е ниската избирателна активност, защото така се получава най-уродливото явление – гласува една малка груп...
Книга на Клинтън вдъхновила Моника Панайотова