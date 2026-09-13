Светило в науката посочи бъдещето на климата у нас и по света
Може би родените през 2023 г. ще я помнят като най-студената зима в живота си
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Симеонов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Може би родените през 2023 г. ще я помнят като най-студената зима в живота си
Невероятната история на Владимир Симеонов
Младият мъж е собственик на строителна фирма
Патриотите предлагат сделка Всички в общ фронт срещу фронта за задължителното гласуване Ново 20 в парламента! Депутатът Валери Симеонов възроди царс...