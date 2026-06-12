Апелативният съд: Затвор за адвокат Елдъров и групата му
Пловдивският апелативен съд потвърди присъдите, издадени от окръжния съд, който призна за виновни пловдивския адвокат Владимир Елдъров и съучастниците...
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Пловдивският апелативен съд потвърди присъдите, издадени от окръжния съд, който призна за виновни пловдивския адвокат Владимир Елдъров и съучастниците...
15 души са свидетелствали срещу арестувания адвокатОбвиняват го по друго дело за пране на пари и присвояване Адвокат Владимир Елдъров лично е проверя...
Пловдив. Известен пловдивски адвокат е поръчал обезглавена кокошка за свой колега, твърдят от прокуратурата под тепетата. От държавното обвинение каза...