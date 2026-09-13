Хванаха крадците на картините на Майстора
Арестуваните са стари познайници на полицията
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Димитров Майстора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Арестуваните са стари познайници на полицията
Това съобщи вътрешният министър Младен Маринов на извънреден брифинг в Министерския съвет...
За момента не се знае точната стойност на откраднатите платна. Те са били собственост на един от наследниците на известния художник...
Проф. Ивайло Мирчев поздрави своите номинирани колеги Николай Майсторов, Венко Урумов и Станислав Памукчиев
Чужденци дават името на шедьовъра "Българската мадона"
Москва. Изложба с картини на Владимир Димитров-Майстора ще бъде показана в Москва следващата седмица. Повод за това са Дните на София в руската столиц...