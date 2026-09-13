Такъв потоп в Сърбия не е имало от 120 г.
Благодаря на България за съчувствието и помощта, казва посланик Владимир Чургус
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Благодаря на България за съчувствието и помощта, казва посланик Владимир Чургус
Владимир Чургус, посланик на Сърбия у нас - Ваше Превъзходителство, на срещата на премиерите на България, Румъния и Сърбия на 7 март в Русе вашата...
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