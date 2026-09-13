Чудесата на Момчилград! Гора на 32 милиона години
Туристи влизат в уникалната Вкаменена гора
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Туристи влизат в уникалната Вкаменена гора
Живописна екопътека отвежда туристите до Вкаменената гора. Новият маршрут до природния феномен край Момчилград е с дължина около един километър и пред...
Момчилград. Нова екопътека до природния феномен „Вкаменената гора" маркираха туристи от Община Момчилград. Специални указателни табели ще напътст...