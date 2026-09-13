В документа на Шаламанов: До България има и "замразени конфликти"
В преработения вариант на проекта на "Визия 2020 - България в НАТО и в европейската отбрана" отпадна констатацията, че България е в информационна войн...
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В преработения вариант на проекта на "Визия 2020 - България в НАТО и в европейската отбрана" отпадна констатацията, че България е в информационна войн...
Неразумно е да бъдем държавата в ЕС, която е най-остра към Русия По въпроса за "Визия 2020: България в НАТО и в Европейския съюз" бих разделил комент...
Смекчиха тона към Москва, "хибридната война" остава Военният министър редактира визията за Русия, но остави "хибридната война" в документа, научи "Ст...
София. Съветът по сигурността към Министерския съвет ще обсъди редактиран вариант на "Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана", предаде Б...
София. Няма конфликт между служебния премиер и президента Росен Плевнелиев заради проекта за визията за взаимоотношенията между България и НАТО 2020....
София. Определени действия на ръководството на Руската федерация са сериозен риск за националната сигурност на страната и сигурността на Алианса. Това...