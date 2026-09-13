Богомил Бонев нокаутира Демерджиев: Нито една важна среща, визитата в САЩ е балон
Опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал
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Опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал
Ню Йорк. Президентът Росен Плевнелиев е на работно посещение в САЩ за участие в 68-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от прессекретариата н...
Лидерът на ПЕС заминава за Вашингтон през ноември