Свежите витрини на Kaufland са най-предпочитани от българските клиенти
Това посочва представително проучване на JTN, проведено през 2024 г.
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Това посочва представително проучване на JTN, проведено през 2024 г.
Поне 1500 души са участвали в безредиците
Собственици на ресторанти и барове ще направят демонстрация за четвърти път
Лепят и плакати по витрините
Стотици проститутки излязоха вчера по улиците на Амстердам да протестират срещу плановете на градските власти да затворят витрините в квартала с черве...
Айтос. Болен от шизофрения мъж започна да троши наред бакалиите в Айтос. Едновременно с това той спукал гумите на всички коли, които се изпречили на п...