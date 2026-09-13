Теди Москов и звездна компания отбелязаха юбилей
Последният випуск на ВИТИЗ преди 10 ноември се събра, за да полее годишнина от дипломирането
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Последният випуск на ВИТИЗ преди 10 ноември се събра, за да полее годишнина от дипломирането
Щях да ставам художник, но съдбата ме изпрати във ВИТИЗ, споделя звездата на Сатирата
Екранният Стамболов получава "Аскеер" за цялостен принос на 24 май На младини играе старци от класиката, а после -цар Борис и Георги Димитров Бори...
Напред, науката е слънце, пее до днес скъпата ни родина навръх 24 май. Но слънцето, напук на това, което е казал прочут драматург, не грее за всички....