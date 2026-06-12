Виталий от Гурково се върна в Украйна
Добричкото Гурково, което бе първото село, приело бесарабски българин, избягал от ужаса на конфликта в Украйна - Виталий Дрозда, не можа да му помогне...
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Добричкото Гурково, което бе първото село, приело бесарабски българин, избягал от ужаса на конфликта в Украйна - Виталий Дрозда, не можа да му помогне...
Мобилизират ни наред, плащаме и данък "армия", жалва се бесарабският българин Виталий Дрозда е едва на 30 г. Идва от украинския град Запорожие. Млади...
Балчишкото село Гурково посрещна първия бесарабски българин, избягал от войната в Украйна. Виталий Дрозда пристигна у нас само три дни след като хорат...