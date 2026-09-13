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ФСБ: "Високо" е химн

ФСБ: "Високо" е химн

ФСБ направиха уникално двучасово шоу на сцената на Античния театър Пловдив. Музикантите представиха парчета от своята 35-годишна дискография, които ви...

07 септември | 5:25
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