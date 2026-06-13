Мерцедесът, забил се в билборд в Пловдив, летял с над 100 км/ч.

Мерцедесът, който вчера се заби зверски в спирка и билборд в Пловдив, се е движел с над 100 км/ч. Това съобщи пред Нова тв инспектор Ботьо Гергинов по...