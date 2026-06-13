Стана ясна съдбата на джигита, карал с 211 км/ч на Тракия
Контролът с небрандирани автомобили на Пътна полиция продължава
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Контролът с небрандирани автомобили на Пътна полиция продължава
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Кола "лети" с над 200 км/ч
Карали са с високи скорости
Директорът ОДМВР - Пловдив Георги Чергов назначи проверка
Железопътният проект е спорен заради високата си цена и рисковете за околната среда
Мерцедесът, който вчера се заби зверски в спирка и билборд в Пловдив, се е движел с над 100 км/ч. Това съобщи пред Нова тв инспектор Ботьо Гергинов по...
Българин шофира с 220 км/ч по магистралата. Това се вижда от клип, публикуван в социалната мрежа Фейсбук. Очевидно това по никакъв начин не е смущава...
Джипът е господарят на улицата. Не по света, а у нас. За него правилата са някаква досадна подробност, местата за инвалиди - най-доброто място за парк...