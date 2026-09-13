Напусна ни виртуозът от Варна, пред когото Виенската филхармония се прекланяше
Рано тази сутрин, след дълго и тежко заболяване, почина Руслан Павлов
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Рано тази сутрин, след дълго и тежко заболяване, почина Руслан Павлов
На сцената той е достолепен, безупречен и елегантен, изключително концентриран, изцяло завладян от чувствената музика, която излиза изпод ръцете му. Н...
Виртуозният пианист съжаляваше, че не е емигрирал