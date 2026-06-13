Софийската филхармония представя: Рахманинов - двете лица на гения
На 15 май в зала „България” Софийската филхармония представя концерт, посветен на музикалния гений на един от най-големите композитори, пианисти и д...
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На 15 май в зала „България” Софийската филхармония представя концерт, посветен на музикалния гений на един от най-големите композитори, пианисти и д...