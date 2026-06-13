Разстрел в центъра на Загреб
Офицер от Хърватския съвет за отбрана (ХСО) е убит тази сутрин в центъра на Загреб. Това съобщава хърватското електронно издание Index („Индекс"). И...
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Офицер от Хърватския съвет за отбрана (ХСО) е убит тази сутрин в центъра на Загреб. Това съобщава хърватското електронно издание Index („Индекс"). И...