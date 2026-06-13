В Града на липите отбелязват 30-та годишнина на Ушу в Европа
Трийсетгодишнина на Ушу в Европа ще бъде отбелязана в Града на липите по време Европейското първенство по този мъжествен спорт. Това съобщи на официал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Винг Чун. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трийсетгодишнина на Ушу в Европа ще бъде отбелязана в Града на липите по време Европейското първенство по този мъжествен спорт. Това съобщи на официал...