КАТ глобява 20 лева за стара винетка
Шофьорите, които не са отлепили старите си винетни стикери от предните стъкла на автомобилите си, ще бъдат глобявани с фиш в размер на 20 лева. Това с...
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Шофьорите, които не са отлепили старите си винетни стикери от предните стъкла на автомобилите си, ще бъдат глобявани с фиш в размер на 20 лева. Това с...
Започва засилен контрол за наличието на винетни стикери по колите, съобщи МВР. Проверките ще са в цялата страна. Пътните полицаи ще действат заедно с...
София. От днес в офисите на "Български пощи" в цялата страна, стартира продажбата на винетни стикери за движение по републиканската пътна мрежа през 2...
София. Върховният административен съд (ВАС) ще вземе решение днес за това дали да махне винетния стикер за синя и зелена зона в столицата. Делото бе о...