Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Лозата е под стрес, казва Атанас Василев
Браншови организации на земеделски производители и преработватели ще поемат отношенията на двата сектора с изпълнителната власт, вместо сегашните мног...