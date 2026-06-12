Винената партия чака гости от 3 континента
Пияниците нямат шанс да издържат изпита за членство Имаме над 1300 симпатизанти, 40% от тях са жени, твърди лидерът Иван Лулейски Те не са бежанци....
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Пияниците нямат шанс да издържат изпита за членство Имаме над 1300 симпатизанти, 40% от тях са жени, твърди лидерът Иван Лулейски Те не са бежанци....
В обявеното за „Евросело" на България – Черниче, властта скоро ще бъде взета от Винената партия. Това обаче няма да стане благодарение на местните изб...
Черниче. В симитлийското село Черниче отново ще празнуват Трифон Зарезан. И това не е случайно - тук е централата на Винената партия, която почита под...