Всичко за Виктория Сикрет

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Джордан Дън се обиди

Джордан Дън се обиди

Джордан Дън се пообиди на Victoria's Secret, след като като от фешън гиганта я "забравиха" и не я поканиха за шоуто си. 25-годишната красавица беше ед...

28 ноември | 0:00
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Най-скъпият ангел се сгоди

Най-скъпият ангел се сгоди

Кандис Суонепол, най-скъпият "ангел" на "Виктория сикрет", се сгоди за гаджето си Херман Николи. 26-годишната южноафриканска красавица е публикувала...

17 август | 22:40
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