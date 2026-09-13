Спор за топмодели и бельо взриви популярно предаване на бТВ
"Виктория Сикрет" бе брандът, за който водещите на "Преди обед" спориха
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"Виктория Сикрет" бе брандът, за който водещите на "Преди обед" спориха
Джордан Дън се пообиди на Victoria's Secret, след като като от фешън гиганта я "забравиха" и не я поканиха за шоуто си. 25-годишната красавица беше ед...
Кандис Суонепол, най-скъпият "ангел" на "Виктория сикрет", се сгоди за гаджето си Херман Николи. 26-годишната южноафриканска красавица е публикувала...
Манекенката, която се отказа от Виктория Сикрет, описа ада на професията