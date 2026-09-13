Изненада! Голяма наша актриса обяви съдбовна новина
Една от примите на Народния театър се сгоди
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Една от примите на Народния театър се сгоди
Нашенката живее и работи във Финикс
Виктория Колева доби популярност като "Мис национален отбор по волейбол". През май започват кастингите за нови лица. Те ще са следващите талисмани на...
Синът Вито дари актрисата с първото внуче Максим