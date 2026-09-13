Виетнамец си пусна 5 метра коса
Това се получи за 80 години
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Това се получи за 80 години
Мъж от Виетнам е бил задържан в районното управление на МВР във Враца, съобщиха от полицията. Вчера на територията на община Бяла Слатина е била прове...
Търговище. 16-годишен младеж от ромски произход преби 61-годишен виетнамец в Търговище. Чи Нгуен бил атакуван от братовчеда на 32-годишната му съпруга...
Кърджали. 13-годишно момче, обявено за общодържавно издирване, бе открито от полицаи в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Момчето било намерен...