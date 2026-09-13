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Пребиха до смърт виетнамец

Пребиха до смърт виетнамец

Търговище. 16-годишен младеж от ромски произход преби 61-годишен виетнамец в Търговище. Чи Нгуен бил атакуван от братовчеда на 32-годишната му съпруга...

06 ноември | 18:07
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