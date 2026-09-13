И дядо Въло трогна лекарите с 219 лв.
81-годишният мъж дари пенсията си на болницата във Видин
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81-годишният мъж дари пенсията си на болницата във Видин
Видин. Родилка е починала днес във Видинската болница. Нейните близки са подали сигнал до прокуратурата, съобщи "Фокус". „След като има две предхожда...
Видин. МБАЛ „Света Петка" – Видин, остава с една клинична пътека по-малко заради измама. Тя вече няма да може да лекува болни със съдова недостатъчнос...