Трафикът на моста Видин – Калафат се засилва
Трафикът на моста Видин – Калафат се засилва, съобщи инж. Любомир Низамов, изпълнителен директор на смесеното българо-румънско дружество за стопанисва...
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Трафикът на моста Видин – Калафат се засилва, съобщи инж. Любомир Низамов, изпълнителен директор на смесеното българо-румънско дружество за стопанисва...
Видин. Зеленчукопроизводители от селата Антимово, Покрайна, Кутово, които се намират около моста Видин – Калафат, искат да продават продукцията си в К...
Видин. Автобус на пътническата агенция "Евротуринг" – Видин, ще пътува по пет пъти на ден до отсрещния румънски град Калафат, съобщиха от офиса на фир...
Не го харесваме, но не виждаме алтернатива, казват участниците в зимните протести
Дунав мост 2 го направи излишен след 70 години служба
Видин. Българи и румънци тръгнаха по моста между Видин и Калафат. Първите автомобили преминаха малко след нула часа на 15 юни, а призори вече се образ...
София. Българо-румънското дружество „Дунав мост Видин – Калафат" АД бе учредено на събрание на акционерите, което се проведе днес в сградата на Минист...