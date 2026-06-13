"Видео банкер" на ОББ позволява бизнес срещи онлайн
Иновативната услуга на ОББ вече дава възможност за онлайн иницииране на срещи между клиенти и експерти на банката, независимо от тяхната отдалеченост
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Иновативната услуга на ОББ вече дава възможност за онлайн иницииране на срещи между клиенти и експерти на банката, независимо от тяхната отдалеченост