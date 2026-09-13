Веси Бонева с шокиращи разкрития за смъртта на майка си
Семейната трагедия, причинена от междусъседски неуредици
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Семейната трагедия, причинена от междусъседски неуредици
Първородната й рожба е момченце
Изпълнителките Веси Бонева и Мария Илиева ще отлетят за Америка, където ще станат част от български фестивал, който се организира за трета поредна год...