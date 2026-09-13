Защо 3 след полунощ е часът на вещиците и събуждането е лош знак?
Обяснението на учените
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Обяснението на учените
Усмивки за прекрасен ден
Възвиси се, величие на Русия, проправи пътя на Владимир Путин чрез моето слово, е едно от заклинанията на организацията на руските магьосници
Замислете се за тях, преди да сложите маските на зомбита и вещици "Ще маскирате ли децата си като народни будители?" Това попита един мой приятел във...
В поредния трагичен епизод от нашия общ сън, много от нас се чудят как може това да е реално. Както в "Магьосника от Оз", торнадо вдига къщичката на м...
Депутати догматици искат да ни върнат в миналия век Тези дни депутатите Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров внесоха законопроект предвижда...