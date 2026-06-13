Слънцето изгря за Веселка от "Фермата"! Нова изгора
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Веселка Маринова, която се превърна в любимата „фермерка“ на българския зрител и спечели два пъти риалито
Победителката във „Фермата” се похвали с нещо много голямо
Маринова е първата, която може да се похвали с две победи във формата
До финала на риалитито достигнаха трима мъже и три жени
22-годишното момиче от с. Борима надделя по точки и получи подкрепа на зрителския вот