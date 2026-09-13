Драма с изчезнал млад мъж. Роднините се молят и зоват за помощ
Една от версиите е, че Николай се е изплашил от гръмотевичната буря в неделя в Ямболско
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Една от версиите е, че Николай се е изплашил от гръмотевичната буря в неделя в Ямболско
Паметна плоча на първия демократично избран президент на България д-р Желю Желев ще бъде открита днес в родното му село Веселиново, Шуменско. На церем...
Затруднено е движението по пътя Шумен – Бургас в участъка край Смядово Днес, в 12.42 часа, е получен сигнал за катастрофа на пътя между Веселиново и...