Поп Богомил води Веско Ранков в Армията
Прочутият актьор празнува 60 като Оргон от „Тартюф“
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Прочутият актьор празнува 60 като Оргон от „Тартюф“
Красимир Спасов празнува 75 плюс 50
Веселин Ранков пее като истински оперен ас в премиерния спектакъл "Тенор под наем" в Сатирата. Режисьорът Венцислав Асенов е избрал пиесата на Кен Луд...