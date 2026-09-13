Всичко за Веселин Пенгезов

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Последни новини Правосъдие
ВСС решава за Пенгезов

ВСС решава за Пенгезов

София. Висшият съдебен съвет ще решава дали отстрани временно председателя на Софийския Апелативен съд Веселин Пенгезов и председателя на Военно апела...

14 май | 7:18
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81 на разпит за Пенгезов

81 на разпит за Пенгезов

София. 81 свидетели са били разпитани вече заради председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов. Той се разследва за злоупотреба с евросре...

24 април | 22:15
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