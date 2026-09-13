Отложиха делото срещу Пенгезов
Заседанието на Софийския градски съд по делото срещу бившия председател на САС Веселин Пенгезов бе отложено. Това съобщи БГНЕС и уточни, че причината...
Следете всички новини, анализи и коментари за Веселин Пенгезов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заседанието на Софийския градски съд по делото срещу бившия председател на САС Веселин Пенгезов бе отложено. Това съобщи БГНЕС и уточни, че причината...
София. Обвиненията срещу Веселин Пенгезов вече не са четири, а три. Това съобщи самият той пред журналисти, и уточни, че две са били комбинирани в едн...
Веселин Пенгезов определи вота като политически
София. Висшият съдебен съвет не избра досегашния председател на Софийски апелативен съд Веселин Пенгезов за втори мандат на поста. Причината е, че той...
София. Висшият съдебен съвет ще решава дали отстрани временно председателя на Софийския Апелативен съд Веселин Пенгезов и председателя на Военно апела...
София. Военната прокуратура повдигна обвинение за длъжностно присвояване на председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов. Не му е наложен...
София. Председателят на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов е призован да се яви в сградата на ДАНС, където се очаква се да му бъде повдигнато о...
София. 81 свидетели са били разпитани вече заради председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов. Той се разследва за злоупотреба с евросре...