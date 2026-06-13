Веселин Делчев става извънреден и пълномощен посланик в Нигерия
Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на Веселин Делчев за извънреден и пълномощен посланик на Р...
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Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на Веселин Делчев за извънреден и пълномощен посланик на Р...