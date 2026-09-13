Весела Нейнски ще води Мис Тутракан
Победителката ще участва в националния конкурс Мис България в края на годината
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Победителката ще участва в националния конкурс Мис България в края на годината
Китайска принцеса пристига с шест куфара за конкурса
Десет морски русалки ще се борят за титлата, даваща право на участие в Мис България
Създателят на множество музикални звезди Стефан Диомов и оперната певица Весела Нейнски бяха част от журито на конкурса Мис Созопол 2016, което вчера...
Весела Нейнски пее световни евъргрийни на Велики четвъртък. Концертът на 9 април в "Рейнбоу плаза" ще събере фенове предимно на джаза и класическия мю...
Актьорът Ники Сотиров и оперната певица Весела Нейнски зарадваха почитателите си с клип към дуетното им парче "Лунна любов". Те прожектираха видеото в...