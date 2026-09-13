Шеф Занев и ЦСКА: Весела Коледа! (ВИДЕО)
Кристиян Малинов стана "беят на брашното и захарта"
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Кристиян Малинов стана "беят на брашното и захарта"
Обирачът хвърлял във въздуха банкноти с възгласи "Весела Коледа"
Българската футболна звезда Димитър Бербатов спази своя обичай да отправя поздрав за Коледа към всички свои последователи във Facebook. Нападателят н...