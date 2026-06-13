Габрово настръхна: Кой уби Весела?
Дрогирали са я, преди да я хвърлят от терасата, твърдят родителите й Тръгна си пияна и надрусана, казва посоченият в SMS-а Велизар Мистериозната смъ...
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Дрогирали са я, преди да я хвърлят от терасата, твърдят родителите й Тръгна си пияна и надрусана, казва посоченият в SMS-а Велизар Мистериозната смъ...
Знакови убийства. Мафиотски войни. Опустошителни природни бедствия. Зловещи семейни драми. Кървави катастрофи. Обири като на кино. Какво е продължение...