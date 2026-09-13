Обраха родна топ красавица докато е в болница с детето си
Крадецът е заловен след подаден сигнал в полицията
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Крадецът е заловен след подаден сигнал в полицията
Вероника Стефанова пребори 30 конкурентки и стана втора на конкурса World Beauty Queen 2015 Наше момиче отново доказа, че българките са красиви създа...
Доскорошната Мис Автомобилизъм в България Вероника Стефанова спечели нова престижна титла. Русокосата хубавица спечели титлата "Мис Туризъм-Планет", к...