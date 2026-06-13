Хотелът убиец остави 12 сираци (ОБЗОР)
Малко след полунощ на Разпети петък приключи акцията по издирването на затрупаните работници след срутването на хотел "Вероника" в комплекса "Слънчев...
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Малко след полунощ на Разпети петък приключи акцията по издирването на затрупаните работници след срутването на хотел "Вероника" в комплекса "Слънчев...