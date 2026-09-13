Verizon затваря BlueJeans
Услугата ще бъде прекратена на 31 август
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Услугата ще бъде прекратена на 31 август
Новият собственик отправя предизвикателство към Google и Facebook Телекомуникацинният гигант залага на безжичния интернет, който е многообещаваща инд...
Лондон. Преговорните екипи на двете телекомуникационни компании Vodafone и Verizon са се споразумели за една от най-големите сделки в икономическата...