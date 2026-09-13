"Графа" ще е втората пешеходна зона в София
Фандъкова предлага програма за саниране на старите сгради Как идеалният център на столицата да стане по-привлекателен и по-удобен за жителите на град...
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Фандъкова предлага програма за саниране на старите сгради Как идеалният център на столицата да стане по-привлекателен и по-удобен за жителите на град...
На откритата приемна пред пространството на църквата „ Св. Седмочисленици" кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Средец" Вергиния Стоянова разговаря с...
Kандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Средец" Вергиния Стоянова посети единственото в България Националното читалище на слепите „Луи Брайл -1928" и се...
Жълтите павета, Народният театър, езерото "Ариана", Софийският университет, Ротондата "Свети Георги". Това е сърцето на София, а пулсът му е в ръцете...