Избрах да съм режисьор, такава съм и в живота
Филмът ми "Една война" разплака българската публика Хубавото кино е вечно и не може да е скучно, казва Вера ГлаголеваВера Глаголева е утвърдена съвет...
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Филмът ми "Една война" разплака българската публика Хубавото кино е вечно и не може да е скучно, казва Вера ГлаголеваВера Глаголева е утвърдена съвет...