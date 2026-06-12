Чочкова и Точкова отново ще се борят за шеф на инспектората на ВСС
София. Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова от Хасковския административен съд отново са издигнати за кандидати за позицията съдебен...
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София. Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова от Хасковския административен съд отново са издигнати за кандидати за позицията съдебен...