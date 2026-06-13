Бивш футболист стана шеф на ОФК "Пирин"
Очаквано бившият футболист на "орлетата" Венко Попов стана шеф в клуба. Той бе избран за председател на Общински футболен клуб "Пирин" на извънредната...
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Очаквано бившият футболист на "орлетата" Венко Попов стана шеф в клуба. Той бе избран за председател на Общински футболен клуб "Пирин" на извънредната...