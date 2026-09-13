Венева поставя рекорд в Пекин
Министър Кралев нахъсва Ивет по Фейсбук Ветеранката в българския тим на 15-ото световно в Пекин Венелина Венева-Матеева ще влезе утре в историята на...
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Министър Кралев нахъсва Ивет по Фейсбук Ветеранката в българския тим на 15-ото световно в Пекин Венелина Венева-Матеева ще влезе утре в историята на...
Доказаният боец в националния тим по лека атлетика Венелина Венева-Матеева завърши на престижното седмо място на 33-ото европейско първенство в зала в...
Прага. Четвърти финалист има България на 33-ото европейско първенство по лека атлетика в зала в Прага. 40-годишната Венелина Венева-Матеева показа, че...
Анкара. Венелина Венева-Матеева спечели скока на височина от втория кръг на турския отборен шампионат по лека атлетика в Анкара. Българката, участваща...
Пловдив. Нов световен рекорд в скока на височина за жени над 40 г постави Венелина Венева-Матеева на турнира „Вулпев-Бахчеванов" в Пловдив. Тя постиг...
София. Националката по лека атлетика Венелина Венева-Матеева започва да развива спортния си клуб с треньорска дейност, научи „Стандарт Нюз". Родената...