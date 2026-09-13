Всичко за Венелина Венева-Матеева

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Топ атлетка стана треньор

Топ атлетка стана треньор

София. Националката по лека атлетика Венелина Венева-Матеева започва да развива спортния си клуб с треньорска дейност, научи „Стандарт Нюз". Родената...

28 септември | 10:06
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