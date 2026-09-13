Гонзо назначи бивш на ЦСКА на топ позиция в БФС
Президентът на БФС му пожела успех и добави, че всички трябва да работят заедно в една обща посока
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Президентът на БФС му пожела успех и добави, че всички трябва да работят заедно в една обща посока
Защитникът на "Берое" (Стара Загора) Венцислав Василев е повикан в групата на националния отбор на България за "Kirin Cup" 2016 на мястото на Радослав...
София. Бранителят на ЦСКА Венцислав Василев преподписа своя договор с клуба, информира официалният сайт на „червените". Василев се обвърза днес с отб...
Според Николай Коцев атаката е икономическа, областният пък смята, че защитава интересите на държавата
Венцислав Василев е заклет рокаджия и левскар