Всичко за Венцислав Василев

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Бранител преподписа с ЦСКА

Бранител преподписа с ЦСКА

София. Бранителят на ЦСКА Венцислав Василев преподписа своя договор с клуба, информира официалният сайт на „червените". Василев се обвърза днес с отб...

09 май | 15:14
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