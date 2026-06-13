Нека касата приключи на нула през 2015 г.
Трябва да ревизират наредбите, за да изплатят надлимитната дейност Лекарският съюз и НЗОК да решават кои дейности за кой пакет са, иска д-р Венцислав...
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Трябва да ревизират наредбите, за да изплатят надлимитната дейност Лекарският съюз и НЗОК да решават кои дейности за кой пакет са, иска д-р Венцислав...
Д-р Венцислав Грозев е виртуоз на тангото, рецитира стихове на Вазов Край на бумащината при лекарите слага новият шеф на БЛС Открит, честен, с много...