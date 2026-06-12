С медал в ковчега изпратиха треньора, осъден за педофилия
С медал в ковчега изпратиха Венци Маринов - треньорът, осъден за педофилия. Бившият ас на "Черно море" се самоуби в четвъртък. Той беше погребан в...
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С медал в ковчега изпратиха Венци Маринов - треньорът, осъден за педофилия. Бившият ас на "Черно море" се самоуби в четвъртък. Той беше погребан в...